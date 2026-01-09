Concert Art Of Jazz Orchestra

32 rue Georges Risler Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-21 20:30:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Le jazz en grand format s’invite à Cernay ! Cuivres éclatants, rythmes effrénés, mélodies enflammées laissez-vous emporter par la puissance du jazz orchestral avec 20 musiciens sur scène. Comme à son habitude un mélange musical hors norme à la sauce Art of Jazz composé de musiciens talentueux prêt à emporter le public dans un délire complet. .

32 rue Georges Risler Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 67 46 80 20 contact.grun@ville-cernay.fr

English :

Big-time jazz comes to Cernay! Dazzling brass, frenetic rhythms, fiery melodies: let yourself be carried away by the power of orchestral jazz with 20 musicians on stage and, surprise, a jazz diva.

L’événement Concert Art Of Jazz Orchestra Cernay a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay