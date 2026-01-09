Concert Art Of Jazz Orchestra Cernay
Concert Art Of Jazz Orchestra Cernay samedi 21 février 2026.
Concert Art Of Jazz Orchestra
32 rue Georges Risler Cernay Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-21 20:30:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Le jazz en grand format s’invite à Cernay ! Cuivres éclatants, rythmes effrénés, mélodies enflammées laissez-vous emporter par la puissance du jazz orchestral avec 20 musiciens sur scène et, surprise, une Diva du jazz.
Le jazz en grand format s’invite à Cernay ! Cuivres éclatants, rythmes effrénés, mélodies enflammées laissez-vous emporter par la puissance du jazz orchestral avec 20 musiciens sur scène. Comme à son habitude un mélange musical hors norme à la sauce Art of Jazz composé de musiciens talentueux prêt à emporter le public dans un délire complet. .
32 rue Georges Risler Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 67 46 80 20 contact.grun@ville-cernay.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Big-time jazz comes to Cernay! Dazzling brass, frenetic rhythms, fiery melodies: let yourself be carried away by the power of orchestral jazz with 20 musicians on stage and, surprise, a jazz diva.
L’événement Concert Art Of Jazz Orchestra Cernay a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay