Concert Eglise Saint-Nazaire Artagnan

Concert Eglise Saint-Nazaire Artagnan vendredi 24 octobre 2025.

Concert

Eglise Saint-Nazaire ARTAGNAN Artagnan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-24 18:30:00
fin : 2025-10-24

Date(s) :
2025-10-24

L’association culturelle d’Artagnan accueil le groupe Duo Cosnefroy-Miralles pour un concert plein de douceur.

Duo Cosnefroy-Miralles Antoine et Thaïs, deux guitares, mille univers…

Buvette Association Culturelle d’Artagnan
  .

Eglise Saint-Nazaire ARTAGNAN Artagnan 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 72 63  pierre.melendez@educagri.fr

English :

The d’Artagnan cultural association welcomes the Duo Cosnefroy-Miralles group for a gentle concert.

Duo Cosnefroy-Miralles: Antoine and Thaïs, two guitars, a thousand worlds…

Refreshment bar Association Culturelle d’Artagnan

German :

Der Kulturverein D’Artagnan empfängt die Gruppe Duo Cosnefroy-Miralles für ein Konzert voller Sanftheit.

Duo Cosnefroy-Miralles: Antoine und Thaïs, zwei Gitarren, tausend Welten…

Getränkestand Association Culturelle d’Artagnan

Italiano :

L’associazione culturale Artagnan accoglie il duo Cosnefroy-Miralles per un delicato concerto.

Duo Cosnefroy-Miralles: Antoine e Thaïs, due chitarre, mille mondi…

Bar ristoro Associazione Culturale d’Artagnan

Espanol :

La asociación cultural Artagnan acoge al dúo Cosnefroy-Miralles para un concierto apacible.

Dúo Cosnefroy-Miralles: Antoine y Thaïs, dos guitarras, mil mundos…

Bar de refrescos Association Culturelle d’Artagnan

L’événement Concert Artagnan a été mis à jour le 2025-10-08 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65