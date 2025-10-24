Concert Eglise Saint-Nazaire Artagnan
Concert Eglise Saint-Nazaire Artagnan vendredi 24 octobre 2025.
Concert
Eglise Saint-Nazaire ARTAGNAN Artagnan Hautes-Pyrénées
L’association culturelle d’Artagnan accueil le groupe Duo Cosnefroy-Miralles pour un concert plein de douceur.
Duo Cosnefroy-Miralles Antoine et Thaïs, deux guitares, mille univers…
Buvette Association Culturelle d’Artagnan
Eglise Saint-Nazaire ARTAGNAN Artagnan 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 72 63 pierre.melendez@educagri.fr
English :
The d’Artagnan cultural association welcomes the Duo Cosnefroy-Miralles group for a gentle concert.
Duo Cosnefroy-Miralles: Antoine and Thaïs, two guitars, a thousand worlds…
Refreshment bar Association Culturelle d’Artagnan
German :
Der Kulturverein D’Artagnan empfängt die Gruppe Duo Cosnefroy-Miralles für ein Konzert voller Sanftheit.
Duo Cosnefroy-Miralles: Antoine und Thaïs, zwei Gitarren, tausend Welten…
Getränkestand Association Culturelle d’Artagnan
Italiano :
L’associazione culturale Artagnan accoglie il duo Cosnefroy-Miralles per un delicato concerto.
Duo Cosnefroy-Miralles: Antoine e Thaïs, due chitarre, mille mondi…
Bar ristoro Associazione Culturale d’Artagnan
Espanol :
La asociación cultural Artagnan acoge al dúo Cosnefroy-Miralles para un concierto apacible.
Dúo Cosnefroy-Miralles: Antoine y Thaïs, dos guitarras, mil mundos…
Bar de refrescos Association Culturelle d’Artagnan
