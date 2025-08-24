Concert Artemisia Rue de l’église Chenôves

Concert Artemisia Rue de l’église Chenôves dimanche 24 août 2025.

Concert Artemisia

Rue de l’église Eglise St Blaise de Chenôves Chenôves Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2025-08-24 17:00:00

fin : 2025-08-24

2025-08-24

Concert Artemisia, une fresque musicale au Seicento.

Voyage musical autour d’Artemisia Gentileschi. Génie de la peinture, courtisée par les plus grands d’Europe, icône artistique et politique de son temps, elle sut progressivement gagner son indépendance face à une société patriarcale violente, dans laquelle une femme artiste ne peut exister sans tutelle masculine.

Programme œuvres de Strozzi, Kapsberger, Caccini, Castaldi, Bartolotti, Vizana, Lanier, Campana .

Rue de l’église Eglise St Blaise de Chenôves Chenôves 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 32 21 50 arsburgundiae@orange.fr

