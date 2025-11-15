Concert Artemisia de l’Ensemble Agamemnon Sampigny-lès-Maranges

Concert Artemisia de l’Ensemble Agamemnon

Eglise Saint-Martin Sampigny-lès-Maranges Saône-et-Loire

Figure emblématique de la peinture caravagesque, Artemisia Gentileschi est l’une des artistes les plus accomplies de son époque. Renommée dans toute l’Italie et même au delà, elle marque les esprits grâce à une accentuation dramaturgique des thématiques de ses toiles. Une importance particulière y est accordée aux personnages féminins, sacrés ou historiques. Susanne, Judith, Esther, Cléopâtre ou encore Lucrezia illustrent autant de mythes qui traversent les époques et les arts.

L’Ensemble Agamemnon se propose d’illustrer en musique les tableaux les plus marquants de son œuvre. Marie-Madeleine, la Vierge et Susanne prennent vie musicalement et transmettent les mêmes émotions que les toiles de la peintre caravagesque !

Concert en hommage à une peintre brillante, Artemisia met en musique les drames caravagesques de femmes mémorables.

Avec

François Cardey Cornets et direction artistique

Amandine Trenc Soprano

Anaëlle Blanc-Verdin Violon

Louise Bouedo– Basse de viole

Louis Capeille Harpe triple

Mathieu Valfré Orgue et clavecin

Signature du disque ARTEMISIA en fin de concert. .

Eglise Saint-Martin Sampigny-lès-Maranges 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

