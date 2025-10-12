Concert Arthur H et Pierre Le Bourgeois, chanson aventureuse Espace Glenmor Carhaix-Plouguer

Concert Arthur H et Pierre Le Bourgeois, chanson aventureuse Espace Glenmor Carhaix-Plouguer dimanche 12 octobre 2025.

Concert Arthur H et Pierre Le Bourgeois, chanson aventureuse

Espace Glenmor Amphi Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 17:30:00

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

Deux musiciens sur scène, piano et violoncelle.

Pierre musicien inventif, surprenant, libre il peut caresser son instrument, lyrique et doux, et il peut le malmener, sauvage et chaotique.

Arthur au piano, aux claviers, guitare, au chant, à la poésie et à la transe.

Entre acoustique et technologie, les deux musiciens vont tenter d’inventer une musique créative en direct tout en réinventant ses classiques. D’abord le son acoustique ancien classique, connu, chaud, puis le traitement à l’infini par les nouvelles technologies. Pierre sample, boucle, triture, transforme. Arthur modifie, ouvre, élargit. Toujours dans un esprit low-tech, à la Mélies, tout se voit et tout s’invente sur le moment, le geste est musical, l’analogique est le futur. Pour raconter des histoires d’aujourd’hui, pour que la technologie ne nous transforme pas en robot. L’humain qui commande la machine et pas l’inverse. Dans la spontanéité, dans l’instant, il y a le libre, la suspension du temps, l’écoute. Et le jeu, le plaisir de s’aventurer dans le jeu, la joie de l’énergie.

Chant / Piano Arthur H

Violoncelle / Programmation Pierre Le Bourgeois

Tout public

Durée 1h30 .

Espace Glenmor Amphi Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 99 37 50

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Arthur H et Pierre Le Bourgeois, chanson aventureuse Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2025-09-05 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée