Complet Concert ARTHUR H & PIERRE LE BOURGEOIS Eden Saint-Jean-d’Angély

Complet Concert ARTHUR H & PIERRE LE BOURGEOIS

Eden 47 Boulevard Joseph Lair Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : 36 – 36 – 36 EUR

Date :

Début : 2025-11-06 19:30:00

fin : 2025-11-06

Date(s) :

2025-11-06

Deux musiciens sur scène, piano et violoncelle.

Eden 47 Boulevard Joseph Lair Saint-Jean-d'Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English :

Two musicians on stage, piano and cello.

German :

Zwei Musiker auf der Bühne, Klavier und Cello.

Italiano :

Due musicisti sul palco, pianoforte e violoncello.

Espanol :

Dos músicos en el escenario, piano y violonchelo.

