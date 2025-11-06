Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Complet Concert ARTHUR H & PIERRE LE BOURGEOIS Eden Saint-Jean-d’Angély

Complet Concert ARTHUR H & PIERRE LE BOURGEOIS Eden Saint-Jean-d’Angély jeudi 6 novembre 2025.

Eden 47 Boulevard Joseph Lair Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : 36 – 36 – 36 EUR

Début : 2025-11-06 19:30:00
Deux musiciens sur scène, piano et violoncelle.
Eden 47 Boulevard Joseph Lair Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 24  accueil@destinationvalsdesaintonge.com

English :

Two musicians on stage, piano and cello.

German :

Zwei Musiker auf der Bühne, Klavier und Cello.

Italiano :

Due musicisti sul palco, pianoforte e violoncello.

Espanol :

Dos músicos en el escenario, piano y violonchelo.

