Complet Concert ARTHUR H & PIERRE LE BOURGEOIS Eden Saint-Jean-d’Angély jeudi 6 novembre 2025.
Eden 47 Boulevard Joseph Lair Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : 36 – 36 – 36 EUR
Début : 2025-11-06 19:30:00
fin : 2025-11-06
2025-11-06
Deux musiciens sur scène, piano et violoncelle.
Eden 47 Boulevard Joseph Lair Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 24 accueil@destinationvalsdesaintonge.com
English :
Two musicians on stage, piano and cello.
German :
Zwei Musiker auf der Bühne, Klavier und Cello.
Italiano :
Due musicisti sul palco, pianoforte e violoncello.
Espanol :
Dos músicos en el escenario, piano y violonchelo.
