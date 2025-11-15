Concert Art’n Classic – Duo piano / violoncelle

Schubert, Dvořák, Prokofiev. Espace d’exposition « Le 2 », 2 route de Lichères, 89310 Sainte Vertu – Yonne Sainte-Vertu Samedi 15 novembre, 19h00 Concert : 18€

Tarif réduit : 15€ pour les moins de 18 ans, demandeurs d’emploi et adhérents

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Cocktail dînatoire : 7€/personne (5€ pour les moins de 12 ans)

REMI GENIET piano, JOËL GENIET violoncelle

Deux frères, deux jeunes talents, Rémi et Joël Geniet, l’un pianiste, l’autre violoncelliste nous emmèneront au coeur du répertoire romantique avec deux pièces de Schubert, puis Dvořák pour nous emmener ensuite dans un autre univers, celui de Prokofiev.

Le concert sera suivi d’un cocktail dinatoire

http://art-n-classic.fr 06 10 82 51 04 contact@art-n-classic.fr

