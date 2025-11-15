Concert Art’n Classic Duo piano violoncelle Schubert, Dvorák, Prokofiev. Le 2 Sainte-Vertu
Concert Art’n Classic Duo piano violoncelle Schubert, Dvorák, Prokofiev. Le 2 Sainte-Vertu samedi 15 novembre 2025.
Concert Art’n Classic Duo piano violoncelle
Schubert, Dvorák, Prokofiev.
Le 2 2 Route de Lichères Sainte-Vertu Yonne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif réduit
Tarif demandeurs d’emploi
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 19:00:00
fin : 2025-11-15 22:00:00
Date(s) :
2025-11-15
Concert Art’n Classic Duo piano violoncelle
Schubert, Dvorák, Prokofiev.
Deux frères, deux jeunes talents, Rémi et Joël Geniet, l’un pianiste, l’autre violoncelliste nous emmèneront au coeur du répertoire romantique avec deux pièces de Schubert, puis Dvorák pour nous emmener ensuite dans un autre univers, celui de Prokofiev.
Le concert sera suivi d’un cocktail dînatoire. .
Le 2 2 Route de Lichères Sainte-Vertu 89310 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 82 51 04 contact@art-n-classic.fr
English : Concert Art’n Classic Duo piano violoncelle
Schubert, Dvorák, Prokofiev.
German : Concert Art’n Classic Duo piano violoncelle
Schubert, Dvorák, Prokofiev.
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert Art’n Classic Duo piano violoncelle
Schubert, Dvorák, Prokofiev. Sainte-Vertu a été mis à jour le 2025-10-28 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)