Concert Arvieu
Concert Arvieu mercredi 22 juillet 2026.
Concert
Arvieu Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
20h30 lieu à préciser. Concert avec Eléonore et Sébastien, variété française, italienne, corse et internationale. Organisé par l’Association Arvieu Art de Vivre pour les 60 ans de l’Association.
.
Arvieu 12120 Aveyron Occitanie +33 6 74 51 47 93 arvieu.artdevivre@gmail.com
English :
8:30pm venue to be confirmed. Concert with Eléonore and Sébastien, French, Italian, Corsican and international variety. Organized by the Association Arvieu Art de Vivre for its 60th anniversary.
German :
20:30 Uhr Ort wird noch bekannt gegeben. Konzert mit Eléonore und Sébastien, französische, italienische, korsische und internationale Varietät. Organisiert von der Association Arvieu Art de Vivre anlässlich des 60-jährigen Bestehens des Vereins.
Italiano :
20.30 luogo da confermare. Concerto con Eléonore e Sébastien, varietà francese, italiana, corsa e internazionale. Organizzato dall’Associazione Arvieu Art de Vivre per celebrare il suo 60° anniversario.
Espanol :
20.30 h lugar por confirmar. Concierto con Eléonore y Sébastien, variedades francesas, italianas, corsas e internacionales. Organizado por la asociación Arvieu Art de Vivre para celebrar su 60 aniversario.
L’événement Concert Arvieu a été mis à jour le 2025-11-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)