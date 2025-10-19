Concert Arvo Pärt , ensemble vocal ephémère Appoggiature basilique saint Anne Bonlieu-sur-Roubion

basilique saint Anne Basilique sainte Anne Bonlieu-sur-Roubion Drôme

Début : 2025-10-19 18:00:00

fin : 2025-10-19 20:00:00

2025-10-19

Concert de l’ensemble vocal éphémère mixte Appoggiature, constitué de 30 stagiaires. Arvo PÄRT Dopo la vittoria et autres œuvres. Direction Eliette Roche

basilique saint Anne Basilique sainte Anne Bonlieu-sur-Roubion 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 65 07 56 choeurappoggiature@gmail.com

English :

Concert by the mixed vocal ensemble Appoggiature, made up of 30 trainees. Arvo PÄRT Dopo la vittoria and other works. Conducted by Eliette Roche

German :

Konzert des kurzlebigen gemischten Vokalensembles Appoggiature, das aus 30 Praktikanten besteht. Arvo PÄRT Dopo la vittoria und andere Werke. Leitung Eliette Roche

Italiano :

Concerto dell’ensemble vocale misto Appoggiature, composto da 30 apprendisti. Arvo PÄRT Dopo la vittoria e altre opere. Diretto da Eliette Roche

Espanol :

Concierto del conjunto vocal mixto Appoggiature, compuesto por 30 aprendices. Arvo PÄRT Dopo la vittoria y otras obras. Dirigido por Eliette Roche

