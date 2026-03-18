Concert Asa Trio Le Fel
Concert Asa Trio Le Fel jeudi 26 mars 2026.
Concert Asa Trio
557 chemin de Roussy Le Fel Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-03-26
fin : 2026-03-26
Date(s) :
2026-03-26
Trio vocal inspiré de musiques traditionnelles européennes, puis Auberge Espagnole.
Tiers-lieu coopératif d’intérêt collectif ouvert le vendredi 18h/22h. Samedi 11h/22h et dimanche 11h/19h, repas sur réservation et lors de diverses animations 10 .
557 chemin de Roussy Le Fel 12140 Aveyron Occitanie +33 6 11 40 25 27 lenid.roussy@gmail.com
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English :
Vocal trio inspired by traditional European music, followed by Auberge Espagnole.
L’événement Concert Asa Trio Le Fel a été mis à jour le 2026-03-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)