Concert Asa Trio

557 chemin de Roussy Le Fel Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-03-26

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Trio vocal inspiré de musiques traditionnelles européennes, puis Auberge Espagnole.

Tiers-lieu coopératif d’intérêt collectif ouvert le vendredi 18h/22h. Samedi 11h/22h et dimanche 11h/19h, repas sur réservation et lors de diverses animations 10 .

557 chemin de Roussy Le Fel 12140 Aveyron Occitanie +33 6 11 40 25 27 lenid.roussy@gmail.com

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English :

Vocal trio inspired by traditional European music, followed by Auberge Espagnole.

L’événement Concert Asa Trio Le Fel a été mis à jour le 2026-03-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)