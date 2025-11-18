Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Association Femmes et Musique Mairie de Paris Centre PARIS mardi 18 novembre 2025.

  • Pierre Wissmer : 2ème Quatuor
  • Edith Canat de Chizy : 5 miniatures
  • Daria Semegen : Music for violon and piano
  • Hélène de Montgeroult : Etude n°24
  • Claire-Mélanie Sinnhuber : Prends garde
  • Billie Holiday

Sona Khochafian et
Guillaume Lefèvre,
violonFlorian Deschodt, altoNathalie Jacquet, violoncelleGrégoire Elkouby et Sophia Vaillant, piano Djill Rhinan, voixPierre-Yves
Sizaret,
contrebasse François Masse, guitare

Soirée musicale : « du classique au jazz »
Le mardi 18 novembre 2025
de 19h30 à 20h45
gratuit Tout public.

Mairie de Paris Centre 2 rue Eugene Spuller  75003 PARIS
https://mairiepariscentre.paris.fr/pages/de-la-culture-avant-toute-chose-programmation-culturelle-inedite-19567 https://femmesetmusique/ https://femmesetmusique/