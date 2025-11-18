Concert Association Femmes et Musique Mairie de Paris Centre PARIS
Concert Association Femmes et Musique Mairie de Paris Centre PARIS mardi 18 novembre 2025.
- Pierre Wissmer : 2ème Quatuor
- Edith Canat de Chizy : 5 miniatures
- Daria Semegen : Music for violon and piano
- Hélène de Montgeroult : Etude n°24
- Claire-Mélanie Sinnhuber : Prends garde
- Billie Holiday
Sona Khochafian et
Guillaume Lefèvre,
violon – Florian Deschodt, alto – Nathalie Jacquet, violoncelle –Grégoire Elkouby et Sophia Vaillant, piano Djill Rhinan, voix – Pierre-Yves
Sizaret,
contrebasse – François Masse, guitare
Soirée musicale : « du classique au jazz »
Le mardi 18 novembre 2025
de 19h30 à 20h45
gratuit Tout public.
Mairie de Paris Centre 2 rue Eugene Spuller 75003 PARIS
https://mairiepariscentre.paris.fr/pages/de-la-culture-avant-toute-chose-programmation-culturelle-inedite-19567 https://femmesetmusique/ https://femmesetmusique/