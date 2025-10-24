Concert Astéréotypie Café Charbon Nevers
Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers Nièvre
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-10-24 20:00:00
fin : 2025-10-24 23:30:00
2025-10-24
La combinaison des membres d’Astéréoypie est résolument déjantée, inspirée… et hypra intense !! Quelques années sont passées depuis les ateliers d’écriture de l’Institut Médico-Éducatif de Bourg-la-Reine, les salles de l’institution se sont faites remplacer par les studios d’enregistrement et les scènes des festivals de France où leur post-punk/garage/noisy secoue les jambes et désarçonne le public. Des textes atypiques et criants de vérité, des phrasés lunaires qui s’attachent aux oreilles un collectif unique pour une expérience live résolument hors-du-commun !
Un concert réalisé dans le cadre du Mois de l’Inclusion organisé par la ville de Nevers. .
Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 79 20 00 25 contact@cafe-charbon-nevers.com
