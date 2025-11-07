Concert Astonia Pop Rock Happy Dock Le Havre
Concert Astonia Pop Rock Happy Dock Le Havre vendredi 7 novembre 2025.
Concert Astonia Pop Rock
Happy Dock Chaussée Georges Pompidou Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07 20:00:00
fin : 2025-11-07
Date(s) :
2025-11-07
Astonia développe une musique à la fois rageuse et mélancolique aux frontières d’influence aussi bien anglo-saxonne (The Cure, Placebo) que française (Noir Désir, Saez). .
Happy Dock Chaussée Georges Pompidou Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 50 51
English : Concert Astonia Pop Rock
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert Astonia Pop Rock Le Havre a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie