Concert Astonia Pop Rock Happy Dock Le Havre

Concert Astonia Pop Rock

Happy Dock Chaussée Georges Pompidou Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 20:00:00

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Astonia développe une musique à la fois rageuse et mélancolique aux frontières d’influence aussi bien anglo-saxonne (The Cure, Placebo) que française (Noir Désir, Saez). .

Happy Dock Chaussée Georges Pompidou Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 50 51

English : Concert Astonia Pop Rock

