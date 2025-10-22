Concert Atchalaparta Compagnie Cantaro Lichtenberg
Concert Atchalaparta Compagnie Cantaro Lichtenberg mercredi 22 octobre 2025.
Concert Atchalaparta Compagnie Cantaro
rue des Cochers Lichtenberg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-10-22 14:30:00
fin : 2025-10-22 16:30:00
Date(s) :
2025-10-22
Au château de Lichtenberg Atchalaparta est un voyage dans la culture traditionnelle espagnole à travers ses contes, ses légendes, ses chants et ses instruments. Quatre contes tirés du folklore ibérique et librement adaptés se succèdent.
Au château de Lichtenberg Atchalaparta est un voyage dans la culture traditionnelle espagnole à travers ses contes, ses légendes, ses chants et ses instruments. Quatre contes tirés du folklore ibérique et librement adaptés se succèdent.
Vous entendrez ainsi l’histoire de Perico, le chanteur qui attire le vent, de Juan, le plus grand bagarreur devenu joueur de tamis, de l’intrépide Susana et du géant et enfin celle d’Eneko et de Milia contre la Santa Compaña. .
rue des Cochers Lichtenberg 67340 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 89 70 56 mjc.wingensurmoder@sfr.fr
English :
At Schloss Lichtenberg: Atchalaparta is a journey through traditional Spanish culture, with its tales, legends, songs and instruments. Four freely adapted tales from Iberian folklore follow one another.
German :
Auf Burg Lichtenberg: Atchalaparta ist eine Reise durch die traditionelle spanische Kultur mit ihren Märchen, Legenden, Liedern und Instrumenten. Vier Märchen aus der iberischen Folklore, die frei adaptiert wurden, folgen aufeinander.
Italiano :
Al Castello di Lichtenberg: Atchalaparta è un viaggio nella cultura tradizionale spagnola, con i suoi racconti, le sue leggende, le sue canzoni e i suoi strumenti. Quattro racconti liberamente adattati dal folklore iberico si susseguono.
Espanol :
En el Château de Lichtenberg: Atchalaparta es un viaje por la cultura tradicional española, con sus cuentos, leyendas, canciones e instrumentos. Se suceden cuatro cuentos del folclore ibérico adaptados libremente.
L’événement Concert Atchalaparta Compagnie Cantaro Lichtenberg a été mis à jour le 2025-10-04 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre