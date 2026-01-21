Concert Atelier de Guitare d’Accompagnement Villa Carmélie Saint-Brieuc
Concert Atelier de Guitare d’Accompagnement Villa Carmélie Saint-Brieuc samedi 2 mai 2026.
Concert Atelier de Guitare d’Accompagnement
Villa Carmélie 55 Rue Pinot-Duclos Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 15:30:00
fin : 2026-05-02 16:30:00
Date(s) :
2026-05-02
Avec Paul Manoeuvrier. Concert de restitution. .
Villa Carmélie 55 Rue Pinot-Duclos Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 54 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert Atelier de Guitare d’Accompagnement Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-01-21 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme