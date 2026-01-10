Concert Atelier Renaissance & Choeur classique féminin par Do Dièse Chinon

Concert Atelier Renaissance & Choeur classique féminin par Do Dièse

Place du Général de Gaulle Chinon Indre-et-Loire

Début : Dimanche 2026-02-08

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Au Programme

-Atelier Renaissance Plongez dans l’univers enchanteur de la musique de la Renaissance, laissez-vous transporter par l’harmonie et la beauté des polyphonies de cette époque attachante.

-Chœur classique féminin Découvrez la puissance des voix féminines dans un répertoire classique!

Place du Général de Gaulle Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 98 01 68 93

English :

Program:

-Renaissance workshop: Immerse yourself in the enchanting world of Renaissance music, and let yourself be transported by the harmony and beauty of polyphony from this endearing era.

-Women?s classical choir: Discover the power of women?s voices in a classical repertoire!

