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Concert Ateliers chants & jazz. Salle de l’Ekla Le Teich

Concert Ateliers chants & jazz. Salle de l’Ekla Le Teich

Concert Ateliers chants & jazz. Salle de l’Ekla Le Teich mercredi 13 mai 2026.

Lieu : Salle de l'Ekla

Adresse : 67 rue des pins

Ville : 33470 Le Teich

Département : Gironde

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Le Teich

Concert Ateliers chants & jazz.

Salle de l’Ekla 67 rue des pins Le Teich Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 20:00:00
fin : 2026-05-13 21:00:00

Date(s) :
2026-05-13

Concert des ateliers jazz & chant de l ‘Ecole de Musique du Teich.
Entrée libre.
Tout public.   .

Salle de l’Ekla 67 rue des pins Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 15 04 86  musique@leteich.fr

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English : Concert Ateliers chants & jazz.

L’événement Concert Ateliers chants & jazz. Le Teich a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Le Teich

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