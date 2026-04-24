Concert Ateliers chants & jazz. Salle de l’Ekla Le Teich

Le Teich

Concert Ateliers chants & jazz.

Salle de l’Ekla 67 rue des pins Le Teich Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 20:00:00

fin : 2026-05-13 21:00:00

Date(s) :

2026-05-13

Concert des ateliers jazz & chant de l ‘Ecole de Musique du Teich.

Entrée libre.

Tout public. .

Salle de l’Ekla 67 rue des pins Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 15 04 86 musique@leteich.fr

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English : Concert Ateliers chants & jazz.

L’événement Concert Ateliers chants & jazz. Le Teich a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Le Teich