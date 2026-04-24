Concert Ateliers chants & jazz. Salle de l’Ekla Le Teich
Concert Ateliers chants & jazz. Salle de l’Ekla Le Teich mercredi 13 mai 2026.
Le Teich
Concert Ateliers chants & jazz.
Salle de l’Ekla 67 rue des pins Le Teich Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 20:00:00
fin : 2026-05-13 21:00:00
Date(s) :
2026-05-13
Concert des ateliers jazz & chant de l ‘Ecole de Musique du Teich.
Entrée libre.
Tout public. .
Salle de l’Ekla 67 rue des pins Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 15 04 86 musique@leteich.fr
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English : Concert Ateliers chants & jazz.
L’événement Concert Ateliers chants & jazz. Le Teich a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Le Teich
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