Concert Athanasiou Sotiris Rue de l’Église Locquirec dimanche 23 novembre 2025.
Début : 2025-11-23 17:30:00
L’association Pont Ar Gler vous invite au concert d’Athanasiou Sotiris, un concert de guitare qui explore la grâce, l’énergie et la poésie du geste musical.
De Robert de Visée à Napoléon Coste…la guitare se fait tour à tour danse, respiration et élan. Ce programme met en lumière la diversité de l’écriture pour guitare, du baroque français à la création plus récente. Une partie du concert est consacrée à un cycle d’œuvres nouvelles inspirées par la Grèce antique, où la guitare devient instrument de mémoire et de mouvement. .
