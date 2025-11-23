Concert Athanasiou Sotiris Rue de l’Église Locquirec

Concert Athanasiou Sotiris

Rue de l’Église Ar Presbital Locquirec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 17:30:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

L’association Pont Ar Gler vous invite au concert d’Athanasiou Sotiris, un concert de guitare qui explore la grâce, l’énergie et la poésie du geste musical.

De Robert de Visée à Napoléon Coste…la guitare se fait tour à tour danse, respiration et élan. Ce programme met en lumière la diversité de l’écriture pour guitare, du baroque français à la création plus récente. Une partie du concert est consacrée à un cycle d’œuvres nouvelles inspirées par la Grèce antique, où la guitare devient instrument de mémoire et de mouvement. .

Rue de l’Église Ar Presbital Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 6 14 38 63 38

