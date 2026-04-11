Arès

Concert Atlantic vibrations

10 Avenue de la Plage Arès Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Dans un lieu convivial et détendu, Nouvelle Vague vous accueille pour le concert du groupe Atlantic vibrations. .

10 Avenue de la Plage Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 9 51 93 46 74

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English : Concert Atlantic vibrations

L’événement Concert Atlantic vibrations Arès a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme d’Arès