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Concert Atlantic vibrations Arès

Concert Atlantic vibrations Arès

Concert Atlantic vibrations Arès samedi 11 avril 2026.

Adresse : 10 Avenue de la Plage

Ville : 33740 Arès

Département : Gironde

Début : samedi 11 avril 2026

Fin : samedi 11 avril 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Arès

Concert Atlantic vibrations

10 Avenue de la Plage Arès Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 20:00:00
fin : 2026-04-11

Date(s) :
2026-04-11

Dans un lieu convivial et détendu, Nouvelle Vague vous accueille pour le concert du groupe Atlantic vibrations.   .

10 Avenue de la Plage Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 9 51 93 46 74 

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English : Concert Atlantic vibrations

L’événement Concert Atlantic vibrations Arès a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme d’Arès

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