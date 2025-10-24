concert Atomic Ping-Pong Lées-Athas
Salle des fêtes d’Athas Lées-Athas Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Début : 2025-10-24
fin : 2025-10-24
2025-10-24
Le pied dans l’oreille vous invite à sa soirée AG suivi d’un concert du groupe Atomic Ping-Pong (à partir de 19h-19h30).
Restauration sur place avec le Nutri, buvette, entrée en libre participation. .
Salle des fêtes d’Athas Lées-Athas 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
