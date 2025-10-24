concert Atomic Ping-Pong Lées-Athas

Salle des fêtes d’Athas Lées-Athas Pyrénées-Atlantiques

Le pied dans l’oreille vous invite à sa soirée AG suivi d’un concert du groupe Atomic Ping-Pong (à partir de 19h-19h30).

Restauration sur place avec le Nutri, buvette, entrée en libre participation. .

Salle des fêtes d'Athas Lées-Athas 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

