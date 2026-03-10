Concert Atout-vent Abbaye de Graville Le Havre

Concert Atout-vent

Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 15:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

L’ensemble Atout Vent et son quintette à vent nous a concocté un nouveau répertoire pour fêter l’arrivée du printemps et réveiller l’abbaye après sa pause hivernale. Pour les amoureux de musique classique, mais pas seulement, venez vous divertir d’un extrait de Peer Gynt d’Eduard Grieg, de l’ouverture de la Flûte enchantée de Mozart, d’un aperçu de Casse-noisette de Tchaïkovski, d’un peu de Debussy et de la Pavane de Fauré.

Durée 1h avec entracte .

Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 24 51 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Atout-vent

L’événement Concert Atout-vent Le Havre a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie