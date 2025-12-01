Concert « Attrape-Rêves » chez Jimmy n Drinks Jimmy n Drinks Châteaurenard

Concert « Attrape-Rêves » chez Jimmy n Drinks

Samedi 20 décembre 2025 de 20h à 23h. Jimmy n Drinks 21 Cours Carnot Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Début : 2025-12-20 20:00:00

fin : 2025-12-20 23:00:00

Fête de la Musique chez Jimmy n Drinks.

Venez assister au concert de « Attrape-Rêves » chez Jimmy n Drinks tout en buvant un verre, dégustant un plat…



Concert duo Pop & Folk. .

Jimmy n Drinks 21 Cours Carnot Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 15 01 48 contact@jimmyndrinks.fr

