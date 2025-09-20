Concert au balcon Maison-Musée Maurice Ravel Montfort-l’Amaury

Concert au balcon Samedi 20 septembre, 16h30 Maison-Musée Maurice Ravel Yvelines

Début : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:15:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:15:00

Concert au balcon :

Avec le Trio d’anches

Les oeuvres d’Ibert, Durez, Tansman et Toman en écoute libre depuis les ruelles adjacentes au Belvédère.

Magalie Parmentier à la Clarinette

Claire Charrut au Hautbois

Mathieu Moreaud au Basson

Maison-Musée Maurice Ravel 5 Rue Maurice Ravel, 78490 Montfort-l'Amaury, France

Concert

Ville de Montfort l’Amaury