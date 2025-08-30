Concert au Bar à Trucs: Libreville Lherm
Concert au Bar à Trucs: Libreville Lherm samedi 30 août 2025.
Concert au Bar à Trucs: Libreville
Le Bar à Trucs Lherm Lot
Tarif : – – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-30 19:30:00
fin : 2025-08-30
Date(s) :
2025-08-30
Musiques africaines et sud-américaines.
Repas à partir de 19h30.
Concert à 21h.
Concert ouvert à toutes et tous, à prix libre.
Pour le miam, merci de réserver par whatsapp ou sms au 06 70 06 28 90 ou par mail baratrucs46@gmail.com
Le Bar à Trucs Lherm 46150 Lot Occitanie +33 6 70 06 28 90 baratrucs46@gmail.com
English :
African and South American music.
Dinner from 7:30pm.
Concert at 9pm.
Concert open to all, free of charge.
For yum, please reserve by whatsapp or sms on 06 70 06 28 90 or by e-mail baratrucs46@gmail.com
German :
Afrikanische und südamerikanische Musik.
Essen ab 19:30 Uhr.
Konzert um 21 Uhr.
Das Konzert ist für alle offen, der Eintritt ist frei.
Für das Mjam bitte per Whatsapp oder SMS unter 06 70 06 28 90 oder per Mail baratrucs46@gmail.com reservieren
Italiano :
Musica africana e sudamericana.
Cena dalle 19.30.
Concerto alle 21.00.
Concerto aperto a tutti, gratuito.
Per il gnam, si prega di prenotare via whatsapp o sms al numero 06 70 06 28 90 o via e-mail baratrucs46@gmail.com
Espanol :
Música africana y sudamericana.
Cena a partir de las 19.30 h.
Concierto a las 21.00 h.
Concierto abierto a todos, gratuito.
Para el yum, se ruega reservar por whatsapp o sms al 06 70 06 28 90 o por correo electrónico baratrucs46@gmail.com
