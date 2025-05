Concert au Bar à Trucs: New Applefish – Le bourg Lherm, 31 mai 2025 19:00, Lherm.

Concert au Bar à Trucs: New Applefish Le bourg Le Bar à Trucs Lherm Lot

Début : 2025-05-31 19:00:00

2025-05-31

New Applefish c’est Hélène au chant, Jean à la guitare, Michel à la basse et Yoann à la batterie. Nous essayerons de régaler vos oreilles avec notre style Sweet Pop and Rock’n Roll.

Possibilité de dîner sur place. Réservation obligatoire pour le repas.

19h00: Repas sur réservation .

Le bourg Le Bar à Trucs

Lherm 46150 Lot Occitanie baratrucs46@gmail.com

English :

New Applefish is Hélène on vocals, Jean on guitar, Michel on bass and Yoann on drums. We’ll try to delight your ears with our Sweet Pop and Rock’n Roll style.

Dinner available on site. Reservations required.

German :

New Applefish besteht aus Hélène am Gesang, Jean an der Gitarre, Michel am Bass und Yoann am Schlagzeug. Wir werden versuchen, Ihre Ohren mit unserem Sweet Pop and Rock’n Roll Stil zu verwöhnen.

Es besteht die Möglichkeit, vor Ort zu essen. Für das Essen ist eine Reservierung erforderlich.

Italiano :

I New Applefish sono Hélène alla voce, Jean alla chitarra, Michel al basso e Yoann alla batteria. Cercheremo di deliziare le vostre orecchie con il nostro stile Sweet Pop e Rock’n Roll.

Cena disponibile sul posto. È necessaria la prenotazione per la cena.

Espanol :

New Applefish es Hélène a la voz, Jean a la guitarra, Michel al bajo y Yoann a la batería. Intentaremos deleitar tus oídos con nuestro estilo Sweet Pop y Rock’n Roll.

Cena disponible in situ. Reserva obligatoria para la comida.

L’événement Concert au Bar à Trucs: New Applefish Lherm a été mis à jour le 2025-05-14 par OT Cahors Vallée du Lot