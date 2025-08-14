Concert au Bar à Trucs: Papa’s funky d’Oc Lherm
Concert au Bar à Trucs: Papa’s funky d’Oc
Le Bar à Trucs Lherm Lot
Début : 2025-08-14 19:30:00
Ces cinq musiciens vont vous faire voyager dans leur univers bien à eux, croisant divers styles musicaux comme la funk, le jazz ou encore le calypso. Encore une soirée qui s’annonce festive.
Côté cuisine on vous emmènera au Mexique avec un chili con carne maison !
Repas à partir de 19h30.
Concert à 21h.
Concert ouvert à toutes et tous, à prix libre.
Pour le miam, merci de réserver par whatsapp ou sms au 06 70 06 28 90 ou par mail baratrucs46@gmail.com .
Le Bar à Trucs Lherm 46150 Lot Occitanie +33 6 70 06 28 90 baratrucs46@gmail.com
English :
These five musicians will take you on a journey through their very own universe, combining various musical styles such as funk, jazz and calypso
German :
Diese fünf Musiker werden Sie in ihre ganz eigene Welt entführen, in der sie verschiedene Musikstile wie Funk, Jazz oder Calypso kreuzen
Italiano :
Questi cinque musicisti vi condurranno in un viaggio attraverso il loro universo personale, combinando vari stili musicali come il funk, il jazz e il calypso
Espanol :
Estos cinco músicos le llevarán de viaje por su propio universo, combinando diversos estilos musicales como el funk, el jazz y el calipso
L’événement Concert au Bar à Trucs: Papa’s funky d’Oc Lherm a été mis à jour le 2025-08-11 par OT Cahors Vallée du Lot