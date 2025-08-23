Concert au Bar à Trucs: Rockin’n daddy Lherm

Concert au Bar à Trucs: Rockin’n daddy Lherm samedi 23 août 2025.

Concert au Bar à Trucs: Rockin’n daddy

Le Bar à Trucs Lherm Lot

Tarif : – – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-23 21:00:00

fin : 2025-08-23

Date(s) :

2025-08-23

Rockabilly endiablé.

Repas à partir de 19h30.

Concert à 21h.

Concert ouvert à toutes et tous, à prix libre.

Pour le miam, merci de réserver par whatsapp ou sms au 06 70 06 28 90 ou par mail baratrucs46@gmail.com

Rockabilly endiablé.

Repas à partir de 19h30.

Concert à 21h.

Concert ouvert à toutes et tous, à prix libre.

Pour le miam, merci de réserver par whatsapp ou sms au 06 70 06 28 90 ou par mail baratrucs46@gmail.com .

Le Bar à Trucs Lherm 46150 Lot Occitanie +33 6 70 06 28 90 baratrucs46@gmail.com

English :

Wild rockabilly.

Dinner from 7.30pm.

Concert at 9pm.

Concert open to all, free of charge.

For yum, please reserve by whatsapp or sms on 06 70 06 28 90 or by e-mail baratrucs46@gmail.com

German :

Wilder Rockabilly.

Essen ab 19:30 Uhr.

Konzert um 21 Uhr.

Das Konzert ist für alle offen, der Eintritt ist frei.

Für das Mjam bitte per Whatsapp oder SMS unter 06 70 06 28 90 oder per Mail baratrucs46@gmail.com reservieren

Italiano :

Rockabilly selvaggio.

Cena dalle 19.30.

Concerto alle 21.00.

Concerto aperto a tutti, gratuito.

Per il gnam, si prega di prenotare via whatsapp o sms al numero 06 70 06 28 90 o via e-mail baratrucs46@gmail.com

Espanol :

Rockabilly salvaje.

Cena a partir de las 19.30 h.

Concierto a las 21.00 h.

Concierto abierto a todos, gratuito.

Para el yum, se ruega reservar por whatsapp o sms al 06 70 06 28 90 o por correo electrónico baratrucs46@gmail.com

L’événement Concert au Bar à Trucs: Rockin’n daddy Lherm a été mis à jour le 2025-08-11 par OT Cahors Vallée du Lot