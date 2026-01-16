Concert au Bar Notre idée Fixe Molsheim

Concert au Bar Notre idée Fixe

Début : Jeudi 2026-02-05 20:30:00

fin : 2026-02-05

2026-02-05

Concert de Franck K et Jérémy K, ensemble ils revisitent les standards pop rock et folk des années 70 à aujourd’hui.

C’est dans le bar à bière Notre Idée Fixe que le concert prendra place ! .

10 place des 24 Comtes Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 9 66 86 76 99 remy.vg.ideefixe@gmail.com

