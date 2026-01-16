Concert au Bar Notre idée Fixe Molsheim
Concert au Bar Notre idée Fixe Molsheim jeudi 5 février 2026.
Concert au Bar Notre idée Fixe
10 place des 24 Comtes Molsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-02-05 20:30:00
fin : 2026-02-05
Date(s) :
2026-02-05
Concert de Franck K et Jérémy K, ensemble ils revisitent les standards pop rock et folk des années 70 à aujourd’hui.
C’est dans le bar à bière Notre Idée Fixe que le concert prendra place ! .
10 place des 24 Comtes Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 9 66 86 76 99 remy.vg.ideefixe@gmail.com
