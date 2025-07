Concert au Bar’Jo² et repas cochon à la broche Bar’Jo² Cœur de Causse

Bar’Jo² 6 place de la Mairie Cœur de Causse Lot

Concert Blues et repas au Bar’Jo², une agréable soirée en perspective !

A partir de 20h 14.5 .

Bar’Jo² 6 place de la Mairie Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie +33 6 83 74 72 63 barlebarjo@gmail.com

English :

Blues concert and meal at the Bar’Jo², a pleasant evening in prospect!

German :

Blues-Konzert und Essen in der Bar’Jo², ein angenehmer Abend in Aussicht!

Italiano :

Concerto blues e cena al Bar’Jo², una grande serata!

Espanol :

Concierto de blues y comida en el Bar’Jo², ¡una gran velada por delante!

L’événement Concert au Bar’Jo² et repas cochon à la broche Cœur de Causse a été mis à jour le 2025-07-24 par OT Labastide-Murat