CONCERT AU BAR’OUFF48 St-Sauveur-de-Peyre Peyre en Aubrac samedi 6 septembre 2025.

St-Sauveur-de-Peyre Baraque de Guinet D2 Peyre en Aubrac Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Début : 2025-09-06
fin : 2025-09-06

2025-09-06

Concert de Ketane au bar’ouff48 à partir de 19h.
Buvette et restauration sur place. Entrée libre.
Informations 06 81 41 18 50.   .

St-Sauveur-de-Peyre Baraque de Guinet D2 Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie +33 6 81 41 18 50 

