CONCERT AU BAR’OUFF48 St-Sauveur-de-Peyre Peyre en Aubrac
CONCERT AU BAR’OUFF48 St-Sauveur-de-Peyre Peyre en Aubrac samedi 6 septembre 2025.
CONCERT AU BAR’OUFF48
St-Sauveur-de-Peyre Baraque de Guinet D2 Peyre en Aubrac Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06
fin : 2025-09-06
Date(s) :
2025-09-06
Concert de Ketane au bar’ouff48 à partir de 19h.
Buvette et restauration sur place. Entrée libre.
Informations 06 81 41 18 50. .
St-Sauveur-de-Peyre Baraque de Guinet D2 Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie +33 6 81 41 18 50
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement CONCERT AU BAR’OUFF48 Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2025-08-22 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien