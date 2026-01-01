Concert au Batolune Vent divin Par Cie ultrabutane

Rue des Corsaires Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 20:30:00

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Bruitage avec la bouche, effets spéciaux avec les bras et les jambes et décors dans ta tête…

Bruitage avec la bouche, effets spéciaux avec les bras et les jambes et décors dans ta tête…

La compagnie a décidé d’apporter un éclairage nouveau sur cet épisode de la seconde guerre mondiale avec tous ses protagonistes l’armée japonaise avec ses milliers de combattants, la flotte américaine qui débarque ses Marines d’îlots en îlots ainsi que les forces du 3ème Reich avec sa flottille de sous-marins.

Les budgets de la culture étant ce qu’ils sont, cette fresque historique à grand spectacle est réalisée avec… un unique comédien !En poussant les personnages à leur paroxysme, David Jonquières pointe du doigt l’absurdité de la guerre. Tous des héros, tous des nigauds, tous des hommes… .

Rue des Corsaires Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 81 42 21 contact@lebatolune.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert au Batolune Vent divin Par Cie ultrabutane

Sound effects with your mouth, special effects with your arms and legs and scenery in your head?

L’événement Concert au Batolune Vent divin Par Cie ultrabutane Honfleur a été mis à jour le 2026-01-08 par OT Honfleur-Beuzeville