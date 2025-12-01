Concert au bénéfice de la Cuisine de Mariam du Père Hany à Beyrouth avec Agir pour la Paix avec les Chrétiens d’Orient. Eglise Saint Sulpice Paris
Concert au bénéfice de la Cuisine de Mariam du Père Hany à Beyrouth avec Agir pour la Paix avec les Chrétiens d’Orient. Eglise Saint Sulpice Paris jeudi 11 décembre 2025.
Au programme, Requiem de Mozart et Cantate Charles de Gaulle d’Hugues Reiner.
Le jeudi 11 décembre 2025 à 20h45 à l’Église Saint Sulpice, place Saint Sulpice, Paris 6ème.
Laurent de Gaulle (récitant), Marie-Josée Matar (soprano), Yana Boukoff (alto), Joachim Bresson (ténor), Jean-Christophe Fillol (basse), choeur Hugues Reiner, choeur des 400, orchestre, direction : Hugues Reiner.
réservation : reservconcert@gmail.com
billetterie en ligne : https://www.fnacspectacles.com/artist/choeur-hugues-reiner/requiem-de-mozart-cantate-charles-de-gaulle-de-reiner-3999567/?affiliate=FKC
payant
20€ placement libre, tarif unique.
Tout public.
Eglise Saint Sulpice Place Saint-Sulpice 75006 Paris
