Concert au bénéfice de la Cuisine de Mariam du Père Hany à Beyrouth avec Agir pour la Paix avec les Chrétiens d’Orient. Eglise Saint Sulpice Paris

Au programme, Requiem de Mozart et Cantate Charles de Gaulle d’Hugues Reiner.

Le jeudi 11 décembre 2025 à 20h45 à l’Église Saint Sulpice, place Saint Sulpice, Paris 6ème.

Laurent de Gaulle (récitant), Marie-Josée Matar (soprano), Yana Boukoff (alto), Joachim Bresson (ténor), Jean-Christophe Fillol (basse), choeur Hugues Reiner, choeur des 400, orchestre, direction : Hugues Reiner.

réservation : reservconcert@gmail.com

billetterie en ligne : https://www.fnacspectacles.com/artist/choeur-hugues-reiner/requiem-de-mozart-cantate-charles-de-gaulle-de-reiner-3999567/?affiliate=FKC

Le Requiem de Mozart et la Cantate Charles de Gaulle de Reiner en concert à l’Église Saint Sulpice au bénéfice de la Cuisine de Mariam du Père Hany à Beyrouth.

Le jeudi 11 décembre 2025

de 20h45 à 22h45

payant

20€ placement libre, tarif unique.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-11T21:45:00+01:00

fin : 2025-12-11T23:45:00+01:00

Date(s) : 2025-12-11T20:45:00+02:00_2025-12-11T22:45:00+02:00

Eglise Saint Sulpice Place Saint-Sulpice 75006 Paris

reservconcert@gmail.com