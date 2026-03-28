Concert au bénéfice des Œuvres Sociales des Sapeurs-Pompiers de Paris Eglise Saint Sulpice Paris
Concert au bénéfice des Œuvres Sociales des Sapeurs-Pompiers de Paris Eglise Saint Sulpice Paris mardi 14 avril 2026.
Anne-Cécile
Laurent (soprano), Bertrand Dazin (alto), Joachim Bresson (ténor),
Jean-Louis Serre (basse), le Chœur Hugues Reiner, le Chœur des 400,
la Musique des Sapeurs-Pompiers de Paris seront dirigés par Hugues
Reiner et Julien Voisin.
Œuvres sociales des Sapeurs-Pompiers de Paris : : https://www.adosspp.com/
Chœur
des 400 : https://www.instagram.com/lechoeurdes400/#
Musique
des Sapeurs-Pompiers de Paris
: https://www.terre.defense.gouv.fr/pompiers-paris/nos-associations/musique-sapeurs-pompiers-paris
Julien
Voisin : https://julienvoisin.com/
Anne-Cécile
Laurent :
https://www.instagram.com/laurentannececile?igsh=MWc2ZGQ2MzR2emlzNQ==
Bertrand
Dazin : https://www.instagram.com/bertranddazin/
Jean-Louis
Serre : https://www.instagram.com/jean.louis.serre/
Pour
acheter des billets
: https://www.fnacspectacles.com/artist/requiem-de-mozart/requiem-de-mozart-concert-au-benefice-des-oeuvres-sociales-des-sapeurs-pompiers-de-paris-4106890/?affiliate=FKC
Le mardi 14 avril à 20h45 à l’Église Saint Sulpice, Requiem de Mozart et Danses Symphoniques de Rachmaninov au bénéfice des Œuvres Sociales des Sapeurs-Pompiers de Paris.
Le mardi 14 avril 2026
de 20h45 à 22h45
payant
Catégorie 1 : 40€, catégorie 2 : 20 €.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-14T23:45:00+02:00
fin : 2026-04-15T01:45:00+02:00
Date(s) : 2026-04-14T20:45:00+02:00_2026-04-14T22:45:00+02:00
Eglise Saint Sulpice Place Saint-Sulpice 75006 Paris
Afficher la carte du lieu Eglise Saint Sulpice et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- FESTIVAL MONDIAL DE LA MAGIE – DOME DE PARIS Paris 28 mars 2026
- Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme 2026, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris 28 mars 2026
- Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, Les Étincelles du Palais de la découverte, Paris 28 mars 2026
- Froids extrêmes, Les Étincelles du Palais de la découverte, Paris 28 mars 2026
- Visites Spectacles : découvrez Paris comme vous ne l’avez jamais vu Visites Spectacles Paris 28 mars 2026