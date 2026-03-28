Concert au bénéfice des Œuvres Sociales des Sapeurs-Pompiers de Paris Eglise Saint Sulpice Paris

Anne-Cécile

Laurent (soprano), Bertrand Dazin (alto), Joachim Bresson (ténor),

Jean-Louis Serre (basse), le Chœur Hugues Reiner, le Chœur des 400,

la Musique des Sapeurs-Pompiers de Paris seront dirigés par Hugues

Reiner et Julien Voisin.

Œuvres sociales des Sapeurs-Pompiers de Paris : : https://www.adosspp.com/

Chœur

des 400 : https://www.instagram.com/lechoeurdes400/#

Musique

des Sapeurs-Pompiers de Paris

: https://www.terre.defense.gouv.fr/pompiers-paris/nos-associations/musique-sapeurs-pompiers-paris

Julien

Voisin : https://julienvoisin.com/

Anne-Cécile

Laurent :

https://www.instagram.com/laurentannececile?igsh=MWc2ZGQ2MzR2emlzNQ==

Bertrand

Dazin : https://www.instagram.com/bertranddazin/

Jean-Louis

Serre : https://www.instagram.com/jean.louis.serre/

Pour

acheter des billets

: https://www.fnacspectacles.com/artist/requiem-de-mozart/requiem-de-mozart-concert-au-benefice-des-oeuvres-sociales-des-sapeurs-pompiers-de-paris-4106890/?affiliate=FKC

Le mardi 14 avril à 20h45 à l’Église Saint Sulpice, Requiem de Mozart et Danses Symphoniques de Rachmaninov au bénéfice des Œuvres Sociales des Sapeurs-Pompiers de Paris.

Le mardi 14 avril 2026

de 20h45 à 22h45

payant

Catégorie 1 : 40€, catégorie 2 : 20 €.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-14T23:45:00+02:00

fin : 2026-04-15T01:45:00+02:00

Date(s) : 2026-04-14T20:45:00+02:00_2026-04-14T22:45:00+02:00

Eglise Saint Sulpice Place Saint-Sulpice 75006 Paris



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