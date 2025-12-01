Concert au bistrot de Louisa, Bistrot de Louisa Guémené-sur-Scorff
Début : 2025-12-28 17:30:00
Concert des Laoulan Bro. Du rock et des chansons françaises. .
Bistrot de Louisa 7 rue Bisson Guémené-sur-Scorff 56160 Morbihan Bretagne +33 6 88 52 16 73
