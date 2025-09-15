Concert Au Bonheur des dames Montbéliard

Concert Au Bonheur des dames

Auditorium du Conservatoire du Pays de Montbéliard Montbéliard Doubs

Par le Conservatoire du Pays de Montbéliard

Au-delà d’une envie de jouer ensemble, dans une formation peu courante, nous souhaitons faire découvrir des compositrices du XIXe siècle qui ont souvent disparu du paysage musical malgré leur talent et n’ont pas été considérées à leur juste valeur.

Mel Bonis était une des compositrices les plus prolifiques de sa génération. Louise Farrenc fut une des premières professeures de piano pour les femmes au conservatoire de Paris. Cécil Chaminade, fit une carrière brillante malgré les réticences de son père. Clémence de Grandval se forme pour la composition auprès de Camille Saint-Saens et Frédéric Chopin. Lili Boulanger fut la première femme à remporter le premier prix de Rome de composition musicale en 1913.

Au programme M. Bonis, C. de Grandval, C. Chaminade, L. Farrenc, L. Boulanger, C. Brisswalter

Avec Cathy Brisswalter, flûte traversière Emma Cottet, cor Sylvie Viault, piano

Gratuit sans réservation, dans la limite des places disponibles .

Auditorium du Conservatoire du Pays de Montbéliard Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 77 80

