Concert Au bout de mes rêves 41 rue du Général De Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Dimanche 2025-06-08 17:00:00

2025-06-08 19:00:00

2025-06-08

Concert de trompette par Stéphane Bridel. Musique très éclectique de Obispo à Schubert.

Découvrez le concert de Stéphane Bridel qui ravira petits et grands. Son programme réalisé avec soin a pour but de donner un maximum de plaisir au grand public à travers des mélodies bien connues, qui s’accordent parfaitement avec son instrument de prédilection qu’est la trompette !

Le compositeur Ennio Morricone avec la mélodie « Chi Mai » rendue célèbre par le film le professionnel seront mis à l’honneur, ainsi que « Memory » de Barbara Streisand, « D’un ave Maria » de Pascal Obispo …

41 rue du Général De Gaulle

+33 6 36 08 16 56 s.bridel@laposte.net

English :

Trumpet concert by Stéphane Bridel. Very eclectic music, from Obispo to Schubert.

German :

Trompetenkonzert von Stéphane Bridel. Sehr eklektische Musik von Obispo bis Schubert.

Italiano :

Concerto per tromba di Stéphane Bridel. Musica molto eclettica, da Obispo a Schubert.

Espanol :

Concierto de trompeta de Stéphane Bridel. Música muy ecléctica, de Obispo a Schubert.

