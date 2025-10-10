Concert au Bureau: Dr Pickup et Muriel Pelca Le Bureau Cahors
Concert au Bureau: Dr Pickup et Muriel Pelca
Le Bureau 22 boulevard Léon Gambetta Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-10 20:00:00
fin : 2025-10-10 23:00:00
2025-10-10
Dr Pickup et Muriel Pelca débarquent Au Bureau Cahors pour faire vibrer la terrasse.
Pensez à réserver votre table.
Le Bureau 22 boulevard Léon Gambetta Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 30 17 58 aubureaucahors46@orange.fr
English :
Dr Pickup and Muriel Pelca arrive at Au Bureau Cahors to rock the terrace.
Don’t forget to reserve your table.
German :
Dr. Pickup und Muriel Pelca kommen ins Au Bureau Cahors, um die Terrasse zum Beben zu bringen.
Denken Sie daran, Ihren Tisch zu reservieren.
Italiano :
Il Dr. Pickup e Muriel Pelca arrivano all’Au Bureau Cahors per far ballare la terrazza.
Non dimenticate di prenotare il vostro tavolo.
Espanol :
El Dr. Pickup y Muriel Pelca llegan a Au Bureau Cahors para animar la terraza.
No olvides reservar tu mesa.
L’événement Concert au Bureau: Dr Pickup et Muriel Pelca Cahors a été mis à jour le 2025-09-22 par OT Cahors Vallée du Lot