Concert au Bureau: Dr Pickup et Muriel Pelca Le Bureau Cahors

Le Bureau 22 boulevard Léon Gambetta Cahors Lot

Début : 2025-10-10 20:00:00

fin : 2025-10-10 23:00:00

2025-10-10

Dr Pickup et Muriel Pelca débarquent Au Bureau Cahors pour faire vibrer la terrasse.

Pensez à réserver votre table.

Le Bureau 22 boulevard Léon Gambetta Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 30 17 58 aubureaucahors46@orange.fr

English :

Dr Pickup and Muriel Pelca arrive at Au Bureau Cahors to rock the terrace.

Don’t forget to reserve your table.

German :

Dr. Pickup und Muriel Pelca kommen ins Au Bureau Cahors, um die Terrasse zum Beben zu bringen.

Denken Sie daran, Ihren Tisch zu reservieren.

Italiano :

Il Dr. Pickup e Muriel Pelca arrivano all’Au Bureau Cahors per far ballare la terrazza.

Non dimenticate di prenotare il vostro tavolo.

Espanol :

El Dr. Pickup y Muriel Pelca llegan a Au Bureau Cahors para animar la terraza.

No olvides reservar tu mesa.

