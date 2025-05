Concert au Bureau: Melomix – Cahors, 29 mai 2025 19:30, Cahors.

Lot

Concert au Bureau: Melomix Le Bureau Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-29 19:30:00

fin : 2025-05-29 23:59:00

Date(s) :

2025-05-29

Funk, hip-hop, pop le cocktail est prêt.

Les 6 joyeux lurons de Melømix débarquent Au Bureau Cahors pour faire vibrer la terrasse avec leurs sons groovy et leur énergie bien dosée.

Du live, de la funk, du hip hop et une pointe de pop, vous n’êtes pas prêts pour le premier concert de l’été !

Pensez à réserver votre table.

De 19h30 à 1h00

Happy hour de 17:00 à 19:00. .

Le Bureau

Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 30 17 58 aubureaucahors46@orange.fr

English :

Funk, hip-hop, pop: the cocktail is ready.

The 6 merry men of Melømix arrive at Au Bureau Cahors to rock the terrace with their groovy sounds and well-measured energy.

Live, funk, hip-hop and a touch of pop, you won’t be ready for the first concert of the summer!

Don’t forget to reserve your table.

From 7.30 pm to 1.00 am

German :

Funk, Hip-Hop, Pop: Der Cocktail ist fertig.

Die 6 fröhlichen Jungs von Melømix kommen ins Au Bureau Cahors, um die Terrasse mit ihren groovigen Klängen und ihrer wohldosierten Energie zum Beben zu bringen.

Live-Musik, Funk, Hip Hop und eine Prise Pop Sie sind nicht bereit für das erste Konzert des Sommers!

Denken Sie daran, einen Tisch zu reservieren.

Von 19.30 Uhr bis 1.00 Uhr

Italiano :

Funk, hip-hop, pop: il cocktail è pronto.

I 6 allegri Melømix arrivano all’Au Bureau Cahors per scatenare la terrazza con le loro sonorità groovy e la loro energia ben dosata.

Live, funk, hip hop e un tocco di pop, non potrete che essere pronti per il primo concerto dell’estate!

Non dimenticate di prenotare il vostro tavolo.

Dalle 19.30 all’1.00

Espanol :

Funk, hip-hop, pop: el cóctel está listo.

Los 6 alegres hombres de Melømix llegan a Au Bureau Cahors para hacer vibrar la terraza con sus sonidos groovy y su energía bien medida.

En directo, funk, hip hop y un toque de pop, ¡no estarás preparado para el primer concierto del verano!

No olvide reservar su mesa.

De 19h30 a 1h00

L’événement Concert au Bureau: Melomix Cahors a été mis à jour le 2025-05-24 par OT Cahors Vallée du Lot