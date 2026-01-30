Concert Au Caf’ Conc’ des Griottes

La Forgerie Wassy Haute-Marne

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Tout public

Spectacle musical cabaret mêlant humour, fantaisie et chansons par l’ensemble vocal Les Griottes. Direction Mathilde Simonnot. 20 chanteurs sur scène. .

La Forgerie Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Au Caf’ Conc’ des Griottes Wassy a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne