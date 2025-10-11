Concert au Caf’Causse d’Assier: nous sommes les braises Assier

Concert au Caf’Causse d’Assier: nous sommes les braises Assier samedi 11 octobre 2025.

Concert au Caf’Causse d’Assier: nous sommes les braises

80, impasse du verger Assier Lot

Participation libre

Début : 2025-10-11 20:30:00

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Duo poétique et musical formé par Syl, autrice de poèmes et textes poétiques, et Fanny Roz, harpiste, chanteuse et compositrice.

Deux expressions qui se croisent, se portent, se répondent, s’inspirent…

80, impasse du verger Assier 46320 Lot Occitanie +33 6 51 88 13 65 cafcausse@reissa.fr

English :

Poetic and musical duo formed by Syl, author of poems and poetic texts, and Fanny Roz, harpist, singer and composer.

Two expressions that cross, carry, answer and inspire each other…

German :

Poetisches und musikalisches Duo, gebildet von Syl, Autorin von Gedichten und poetischen Texten, und Fanny Roz, Harfenistin, Sängerin und Komponistin.

Zwei Ausdrucksformen, die sich kreuzen, sich tragen, sich antworten, sich inspirieren…

Italiano :

Duo poetico e musicale formato da Syl, autrice di poesie e testi poetici, e Fanny Roz, arpista, cantante e compositrice.

Due espressioni che si incontrano, si trasportano, si rispondono e si ispirano a vicenda…

Espanol :

Dúo poético y musical formado por Syl, autora de poemas y textos poéticos, y Fanny Roz, arpista, cantante y compositora.

Dos expresiones que se encuentran, se llevan, se responden y se inspiran…

