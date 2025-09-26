Concert au Café Breton Perros-Guirec

Concert au Café Breton Perros-Guirec vendredi 26 septembre 2025.

Concert au Café Breton

63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Début : 2025-09-26 21:00:00

fin : 2025-09-26

2025-09-26

On veut voir flotter dans les airs le drapeau rouge, jaune, vert…

On démarre notre ruée vers les stars avec un artiste de légende Yaniss Odua sera en concert au Café Breton le jeudi 26 septembre ! Véritable figure incontournable du reggae francophone, il viendra enflammer la rade avec son énergie communicative et ses messages positifs.

En before & after, c’est Selecta Antwan qui prendra le contrôle des platines ! Lauréat des Reggae Dancehall Awards 2024, il promet un set explosif aux couleurs de la Jamaïque.

À travers cette soirée, le Café Breton relance ses concerts sur billetterie l’occasion de découvrir des artistes de renom dans le confort unique d’une salle privatisée

Liens billetterie sur Decibell https://app.decibell.org/a/home/event/e4cf3d3a-7206-4310-9c87-37455a4c0eb5

Bar & restauration sur place

Parking à proximité

L’achat du billet vaut acceptation du règlement intérieur du Café Breton et des consignes de sécurité. .

63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 36 93

