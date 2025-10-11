Concert au Café Breton Perros-Guirec

63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec Côtes-d’Armor

En octobre, on met à l’honneur la chanson française au Café Breton !

La saison est belle et bien terminée à Perros-Guirec… alors place aux locaux, à l’ambiance conviviale et à des concerts taillés sur mesure pour vous ! En effet, on a voulu faire plaisir à tout le monde en concoctant un programme spécial chanson française, avec des beaux concerts, des artistes que vous aimez retrouver et de vraies pépites à découvrir.

Ce samedi 11 octobre, ce sont les Simones en concert. .

63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 36 93

