Concert au Café Breton Perros-Guirec

63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
En octobre, on met à l’honneur la chanson française au Café Breton !
La saison est belle et bien terminée à Perros-Guirec… alors place aux locaux, à l’ambiance conviviale et à des concerts taillés sur mesure pour vous ! En effet, on a voulu faire plaisir à tout le monde en concoctant un programme spécial chanson française, avec des beaux concerts, des artistes que vous aimez retrouver et de vraies pépites à découvrir.
Ce samedi 11 octobre, ce sont les Simones en concert. .
63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 36 93
