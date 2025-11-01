Concert au Café Breton Perros-Guirec

Concert au Café Breton Perros-Guirec samedi 1 novembre 2025.

Concert au Café Breton

63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-01 21:00:00

fin : 2025-11-07

2025-11-01

Le temps passe et passe et passe et beaucoup de choses ont changé, qui aurait pu s’imaginer qu’le temps serait si vite écoulé.

Tout le monde à vos réservations car les Nèg’ Marrons débarquent en live au Café Breton !

Oui oui, t’as bien lu Jacky & Ben-J vont retourner Perros-Guirec le vendredi 7 novembre avec un show de dingue.

Prépare-toi à chanter Le Bilan, Tout le monde debout, La Monnaie et plein d’autres classiques qui ont marqué toute une génération.

Pour chauffer tout ça DJ set en before ET en after !

ATTENTION ça risque de partir très vite, donc bloque ta place maintenant!

https://tickets.decibell.org/event/814a7fa6-4e45-44c9-b669-7e8af90944d8/full/0

Vendredi 7 novembre dès 18h

Entrée payante Places limitées

Tarif 29€ en billetterie 32€ sur place Bar & restauration sur place

Parking gratuit à 200m

L’achat du billet vaut acceptation du règlement intérieur du Café Breton et des consignes de sécurité. .

63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec 22700 Côtes-d'Armor Bretagne

L’événement Concert au Café Breton Perros-Guirec a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de tourisme de Perros-Guirec