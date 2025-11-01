Concert au Café Breton Perros-Guirec
Concert au Café Breton Perros-Guirec samedi 1 novembre 2025.
Concert au Café Breton
63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec Côtes-d'Armor

Début : 2025-11-01 21:00:00
fin : 2025-11-07
2025-11-01
Le temps passe et passe et passe et beaucoup de choses ont changé, qui aurait pu s’imaginer qu’le temps serait si vite écoulé.
Tout le monde à vos réservations car les Nèg’ Marrons débarquent en live au Café Breton !
Oui oui, t’as bien lu Jacky & Ben-J vont retourner Perros-Guirec le vendredi 7 novembre avec un show de dingue.
Prépare-toi à chanter Le Bilan, Tout le monde debout, La Monnaie et plein d’autres classiques qui ont marqué toute une génération.
Pour chauffer tout ça DJ set en before ET en after !
ATTENTION ça risque de partir très vite, donc bloque ta place maintenant!
https://tickets.decibell.org/event/814a7fa6-4e45-44c9-b669-7e8af90944d8/full/0
Vendredi 7 novembre dès 18h
Entrée payante Places limitées
Tarif 29€ en billetterie 32€ sur place Bar & restauration sur place
Parking gratuit à 200m
L’achat du billet vaut acceptation du règlement intérieur du Café Breton et des consignes de sécurité. .
63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 36 93
L’événement Concert au Café Breton Perros-Guirec a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de tourisme de Perros-Guirec