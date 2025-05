Concert au Café du centre – Café du centre Maubourguet, 28 mai 2025 20:00, Maubourguet.

Hautes-Pyrénées

Concert au Café du centre Café du centre 1 All. Larbanes, 65700 Maubourguet Maubourguet Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-05-28 20:00:00

fin : 2025-05-28

2025-05-28

Le Café du centre vous convie à une soirée repas concert avec le groupe de rock « Les Sal’Goss ».

Concert gratuit.

Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 31 88 melany.renaux@live.fr

English :

The Café du Centre invites you to an evening meal concert with the rock band « Les Sal’Goss ».

Free concert.

German :

Das Café du Centre lädt Sie zu einem Konzertabend mit der Rockband « Les Sal’Goss » ein.

Kostenloses Konzert.

Italiano :

Il Café du centre vi invita a una cena e a un concerto con la rock band « Les Sal’Goss ».

Concerto gratuito.

Espanol :

El Café du centre le invita a una cena y un concierto con el grupo de rock « Les Sal’Goss ».

Concierto gratuito.

