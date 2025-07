Concert au Café du centre Café du centre Maubourguet

Concert au Café du centre Café du centre Maubourguet vendredi 1 août 2025.

Concert au Café du centre

Café du centre 1 All. Larbanes, 65700 Maubourguet Maubourguet Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-01 20:00:00

fin : 2025-08-01

Date(s) :

2025-08-01

Le Café du centre vous convie à ses concerts gratuits en live.

Pour les amoureux de Musique Live Outlaw, country music, va vous régaler.

Côté restaurant ça sera Tapas ce soir là !!!

.

Café du centre 1 All. Larbanes, 65700 Maubourguet Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 31 88 melany.renaux@live.fr

English :

Le Café du center invites you to its free live concerts.

For lovers of live music: Outlaw, country music, will delight you.

The restaurant will be serving Tapas that evening!

German :

Das Café du centre lädt Sie zu seinen kostenlosen Live-Konzerten ein.

Für die Liebhaber von Live-Musik: Outlaw, Country-Musik, wird Sie verwöhnen.

Im Restaurant wird es an diesem Abend Tapas geben!

Italiano :

Il Café du centre vi invita ai suoi concerti dal vivo gratuiti.

Per gli amanti della musica dal vivo: Outlaw, musica country, vi delizierà.

Il ristorante servirà tapas quella sera!

Espanol :

El Café du centre le invita a sus conciertos gratuitos en directo.

Para los amantes de la música en directo: Outlaw, música country, harán sus delicias.

El restaurante servirá tapas esa noche

L’événement Concert au Café du centre Maubourguet a été mis à jour le 2025-07-24 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65