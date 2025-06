Concert au camping Les Calquières Sévérac d’Aveyron 8 juillet 2025 07:00

Début : Mardi 2025-07-08

fin : 2025-08-26

2025-07-08

Le camping Les Calquières à Sévérac-le-Château vous propose tout l’été des concerts chaque mardi du 8 juillet au 26 août !

Rendez-vous au restaurant du camping Les Calquières chaque mardi de l’été à partir de 19h.

Réservez votre table et profitez d’une soirée animée. .

Sévérac-le-Château

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 64 82 contact@camping-calquieres.com

English :

Les Calquières campsite in Sévérac-le-Château offers concerts every Tuesday from July 8 to August 26!

German :

Der Campingplatz Les Calquières in Sévérac-le-Château bietet Ihnen den ganzen Sommer über jeden Dienstag vom 8. Juli bis zum 26. August Konzerte an!

Italiano :

Il campeggio Les Calquières di Sévérac-le-Château propone concerti ogni martedì dall’8 luglio al 26 agosto!

Espanol :

El camping Les Calquières de Sévérac-le-Château ofrece conciertos todos los martes del 8 de julio al 26 de agosto

