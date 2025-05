Concert au Cantou de Floirac – Floirac, 17 mai 2025 20:30, Floirac.

L’association Le Cantou de Floirac propose une soirée de concerts pour fêter le printemps. Ambiance assurée avec des styles variés allant de la chanson légère au modern roots blues

Au programme

– PYTT La touche stéphanoise, chant-signée

– MOI ETC Chansons légères Groove rock

– Wood Shack Modern roots Blues 8 .

Le Cantou de Floirac

Floirac 46600 Lot Occitanie +33 5 65 32 43 80

English :

The association Le Cantou de Floirac is offering an evening of concerts to celebrate spring. The atmosphere is guaranteed, with a variety of styles ranging from light chanson to modern roots blues

German :

Der Verein Le Cantou in Floirac lädt zu einem Konzertabend ein, um den Frühling zu feiern. Gesicherte Stimmung mit verschiedenen Stilen, die vom leichten Chanson bis zum Modern Roots Blues reichen

Italiano :

L’associazione Le Cantou de Floirac propone una serata di concerti per celebrare la primavera. L’atmosfera sarà garantita, con una varietà di stili che vanno dalle canzoni leggere al roots blues moderno

Espanol :

La asociación Le Cantou de Floirac ofrece una velada de conciertos para celebrar la primavera. La animación está garantizada, con una variedad de estilos que van de la chanson ligera al blues de raíces modernas

