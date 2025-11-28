Concert au Cargo Folk by JJH Potter Le Cargo Paimpol

Concert au Cargo Folk by JJH Potter

Le Cargo 15 Rue des Huit Patriotes Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 19:00:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Ce vendredi, venez vous faire emporter par JJH Potter et sa guitare ! Et ce n’est pas nous qui le disons, mais le magazine Rolling Stone France en personne cette ballade folk profonde et introspective, portée par des arpèges envoûtants et une voix irrésistible ! Ce concert mérite de ne pas être manqué ! .

Le Cargo 15 Rue des Huit Patriotes Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert au Cargo Folk by JJH Potter Paimpol a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol