Concert au Cargo Folk by JJH Potter Le Cargo Paimpol
Concert au Cargo Folk by JJH Potter Le Cargo Paimpol vendredi 28 novembre 2025.
Concert au Cargo Folk by JJH Potter
Le Cargo 15 Rue des Huit Patriotes Paimpol Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 19:00:00
fin : 2025-11-28
Date(s) :
2025-11-28
Ce vendredi, venez vous faire emporter par JJH Potter et sa guitare ! Et ce n’est pas nous qui le disons, mais le magazine Rolling Stone France en personne cette ballade folk profonde et introspective, portée par des arpèges envoûtants et une voix irrésistible ! Ce concert mérite de ne pas être manqué ! .
Le Cargo 15 Rue des Huit Patriotes Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert au Cargo Folk by JJH Potter Paimpol a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol