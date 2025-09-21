Concert au Carmel Couvent des Carmélites ou du Carmel Pontoise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Concert de l’Ensemble vocal de Pontoise, musique anglaise profane et sacrée.

Couvent des Carmélites ou du Carmel 55 Rue Pierre Butin, 95300 Pontoise, France Pontoise 95300 Centre-Ville Val-D’Oise Île-de-France [{« link »: « https://www.ensemblevocaldepontoise.fr/ »}] Dans l’agglomération nouvelle de Cergy Pontoise. L’ermitage Saint-Joseph est le plus ancien des carmels français encore dans ses murs. Son décor a été réalisé dans les années 1933-1934 par une carmélite, et témoigne de la vivacité du culte rendu à Joseph.

